Onderzoek naar verkeersdrempel na ernstige valpartijen: 'Ik wist het meteen, mijn heup is gebroken'

Levensgevaarlijke drempel in Hilvarenbeek

Levensgevaarlijk worden ze genoemd. Alleen hebben we het hier niet over een bom of een natuurramp of iets dergelijks. Nee, het gaat over een doodgewone verkeersdrempel op het Vrijthof in Hilvarenbeek. Al verschillende mensen zijn hierdoor ten val gekomen, twee mensen zijn zelfs in het ziekenhuis terecht gekomen.

Een van de ongelukkigen is Jeanne Verhoeven (67) uit Hilvarenbeek. Zij fietste woensdag over het Vrijthof, toevallig al onderweg naar de dokter. Ineens viel ze op de grond. “Ik dacht meteen, ik heb mijn heup gebroken, want het voelde echt heel vervelend aan en ik kon niet meer staan.”

Onnozele drempel

Toch besloot Jeanne geen ambulance te laten komen, maar zich naar de dokter te laten brengen. “Ik was toch al onderweg naar een afspraak, dus dat leek me wel logisch.” Uiteindelijk kwam ze dan toch in het ziekenhuis terecht waar een gebroken heup werd vastgesteld. “Ik ben eigenlijk best boos. Door zo’n onnozele drempel in het dorp heb ik nu mijn heup gebroken. Ik moet maanden revalideren en het is nog maar de vraag wat ik er aan overhoud. Kan ik strak nog gewoon tennissen bijvoorbeeld?”

“Je wordt eigenlijk gewoon gekatapulteerd.”

Jeanne is niet de enige die last had van de drempels. Wil van den Hout is vrijwilliger bij het infopunt Hilvarenbeek waar een van de drempels voor de deur ligt. “Ik zie dat meer mensen schrikken als ze er over heen rijden. Het is mij ook bijna gebeurd. De eerste keer dat ik over die drempel ging, werd het stuur bijna uit mijn handen geslagen. Het is echt levensgevaarlijk! Dit zijn geen normale drempels die langzaam op een neer gaan, maar ze zijn heel stijl.” En dat beaamt Jeanne ook. “Je wordt eigenlijk gewoon gekatapulteerd.”

Kleine drempels

Toch zien de drempels er niet gevaarlijk uit en je kan er ook nog eens gewoon omheen fietsen, maar het zit hem volgens de Beekenaren vooral in de vorm. “Ze zijn heel kort en hevig”, aldus Brigit Moonen, die ook regelmatig over de drempels fietst. “Ze zijn eigenlijk bedoeld voor auto’s die te hard rijden, maar ze zijn voor fietsers echt niet handig. Zeker oudere mensen of mensen met een elektrische fiets hebben veel kans om te vallen. Ik denk dat ze even een paar fietsers hadden moeten laten testen voordat ze de drempels aanlegden.”

“Mensen worden verrast door de drempel."

De horecaondernemers in de straat zijn over het algemeen wel blij met de drempels omdat het voor minder verkeer in de straat zorgt. Toch herkennen ze het probleem. “Er vallen inderdaad mensen over. Ik weet alleen niet hoe het komt”, aldus een medewerker van de ijssalon. Ook een medewerker van de broodjeszaak aan het Vrijthof herkent het beeld. “Mensen worden verrast door de drempel. Ze liggen er nog niet zo lang. Misschien zijn ze naar de terrassen aan het kijken en zien ze daarom niet”, aldus een medewerker.

Gelanceerd

“Het kan natuurlijk zijn dat ik niet goed aan het opletten was”, vertelt Jeanne. “Misschien was ik om me heen aan het kijken. Maar dan nog moeten die drempels niet zo zijn dat je er ineens door wordt gelanceerd.”

De gemeente Hilvarenbeek laat weten dat ze weten van de twee gevallen en dat ze gaan onderzoeken of dit het gevolg is van de inrichting van de openbare ruimte.