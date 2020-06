Mario uit Tilburg staat met zijn 'Pavarotti-optreden' in halve finale van We Want More

Mario haalde met zijn optreden de halve finale. (Foto: SBS6 / YouTube) vergroot

Met een indrukwekkende vibrato in zijn stem, op de klanken van niemand minder dan Luciano Pavarotti, zo haalde Mario Veltman (53) uit Tilburg vrijdag de halve finale van het SBS6-programma We Want More. Bijna een miljoen mensen zagen hoe Mario de jury omver blies met zijn opvoering van de bekende aria Caruso. “Het is het ultieme zingen”, zegt Mario. “Ik heb fenomenale reacties gehad.”

Mario raakte jaren geleden al verslingerd aan aria’s, legt hij uit. “Ik kreeg ze van huis uit altijd te horen van mijn vader, die zong ze zelfs op de wc. Ik heb ze altijd in mijn hoofd gehad.”

'Ik ga maar eens zangles nemen'

Jarenlang trad hij op met een coverband, toen hij in 1990 het eerste concert van De Drie Tenoren zag, de gelegenheidsformatie van de drie wereldberoemde operazangers Luciano Pavarotti, Plácido Domingo en José Carreras.

“We waren toen voor een optreden in Duitsland. We waren aan het omkleden en toen stond een tv aan met dat concert. Een van de zangers begon toen met een aria, dat vond ik zo mooi", vertelt Mario. "Ik dacht: ik ga maar eens zangles nemen. Dat heb ik veertien jaar gedaan en in 2006 ben ik uiteindelijk solo gaan optreden.”

Opera is voor hem het ultieme zingen, zegt Mario. “Mooie lange lijnen, romantische muziek en mooie hoge noten.” Ook het feit dat niet iedereen het kan, trekt Mario aan. “Ik heb een zwak voor dingen die moeilijk zijn. Met aria’s weet ik dat ik nooit klaar ben. Ik doe ook aan snooker, dat is ook zo vreselijk moeilijk. Dan ben je nooit uitgeleerd, dat blijft aantrekkelijk.”

Bekijk hieronder het optreden van Mario in We Want More.

'Daar doe je het voor'

De jury van het programma liep met hem weg. Hij werd gelijk na de uitzending overladen met reacties. “Die waren fenomenaal", zegt Mario. "Er waren mensen die er om moesten huilen. Daar doe je het voor, die dankbaarheid. Dat mensen reageren dat ze er iets aan hebben. Dat doet muziek met mensen.” Zijn Facebook en WhatsApp ontploften die avond. “Ik heb drie uur aan een stuk iedereen zitten bedanken.”

Behalve meer naamsbekendheid, hoopt de Tilburger ook dat hij opera met de zangwedstrijd wat meer op de kaart kan zetten. “Ik hoor vaak dat de muziek hard binnenkomt bij mensen die er niet bekend mee zijn”, zegt Mario. “Laatst kreeg ik een reactie op Facebook van een jongen met een hiphop-petje: ‘Ik heb nog nooit opera geluisterd, maar dat is echt heel mooi’."

Uithaal

De finale lonkt voor Mario. Hij blijft dicht bij zichzelf voor zijn optreden. “Ik denk dat ik Nessun Dorma, een paradepaardje van Pavarotti, ga doen. Dat is de heilige graal van de aria’s.” Hij kan het nummer dromen, maar vanzelf gaat het niet. “Het is heel moeilijk. Aan het eind zit een grote uithaal.”

Voor de winnaar van het programma ligt 100.000 euro klaar. Het zou een geweldige prijs zijn, zegt Mario. Heeft hij nog een operadroom? Een duet met Marco Borsato of Andrea Bocelli bijvoorbeeld? “Met Marco niet zo”, zegt hij nuchter. “Maar met Andrea Bocelli, dat zou wel een ultieme droom zijn.”

Bekijk hieronder Nessun Dorma gezongen door Luciano Pavarotti.

