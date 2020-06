Elektrische auto rijdt huis binnen in Someren, bestuurder zwaargewond

De auto ramde een deel van de gevel eruit. (Foto: Johan Bloemers / SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Een man is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij met zijn elektrische Jaguar inreed op een woonboerderij in Someren. De auto ramde een stuk van de gevel eruit en belandde in de woning. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Paul Ruiter

De brandweer is de woning aan de Nederweertseweg aan het stutten. Door de botsing zou er instortingsgevaar zijn ontstaan. Ook zit er asbest in het dak.

Bocht gemist

Het slachtoffer miste een bocht en reed met hoge snelheid in op een zijgevel van het huis. De brandweer moest de hoogspanning van de elektrische auto afhalen om de man te bevrijden.

De brandweer moest hoogspanning van de elektrische auto afhalen. (Foto: Johan Bloemers / SQ Vision Mediaprodukties) vergroot