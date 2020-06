Na 225 jaar komt er een eind aan 'bakkersfamilie' Nuyens, de wekker gaat op Marktplaats

Wachten op privacy instellingen... Met een lach en een traan gaan Pierre & Monique Nuyens zaterdag met pensioen. Foto: Linda Koppejan Thea geeft de familie een brood, van een andere bakker, zodat ze alvast kunnen wennen. Foto: Linda Koppejan Jeroen kwam het echtpaar bedanken voor de afgelopen jaren. Foto: Linda Koppejan Alle apparatuur uit de bakkerij is al verkocht en wordt maandag opgehaald. Foto: Linda Koppejan Volgende Vorige vergroot 1/5 Familie Nuyens stopt na 225 met bakken

De familie Nuyens runt al 225 jaar bakkerszaken. Maar daar komt na zaterdag een eind aan: Pierre en Monique Nuyens gaan met pensioen. Het echtpaar heeft veertig jaar samen in de zaak gestaan en vindt het nu mooi geweest.

Linda Koppejan Geschreven door

Op vrijdagavond is Pierre Nuyens al begonnen met bakken. Zijn bed heeft hij nog niet gezien op de laatste dag dat de bakkerij open is. "Ik heb de hele nacht gewerkt en dat was hard nodig. Het is weekend, zondag is het vaderdag én vanwege het afscheid verwacht ik extra drukte."

Pierre heeft dus voor het laatst brood en zoetigheden gebakken, de winkel geopend en klanten ontvangen. "Het is erg dubbel. We willen graag met pensioen, maar we gaan het werk en vooral de klanten missen."

Het echtpaar Nuyens sluit na 40 jaar de deuren van hun bakkerij in Zevenbergschen Hoek. Foto: Linda Koppejan vergroot

Zevenbergschen Hoek gaat het echtpaar, en de laatste bakkerswinkel in het dorp, ook missen. "Gelukkig gaat de slager vanaf dinsdag brood verkopen. Het is natuurlijk voor de mensen in het dorp heel fijn dat ze daar nog terechtkunnen. Verder is hier niks."



Bakkersgeslacht Nuyens

De oorsprong van het bakkersgeslacht ligt in Oirschot. In Zevenbergschen Hoek is er in 1946 een zaak gekomen. De ouders van Pierre begonnen er net na de Tweede Wereldoorlog hun eigen filiaal. Pierre en Monique hebben dat stokje overgenomen in de jaren '80 en de bakkerij veertig jaar gerund.

Het echtpaar heeft drie kinderen, maar zij hebben nooit de ambitie gehad om de zaak van hun ouders over te nemen. Dochter Suzanne en zoon Marc werken beiden in de zorg. Hun andere dochter woont in het buitenland. "Gelukkig hebben onze ouders nooit druk op ons uitgeoefend om verder te gaan in de bakkerij. Wij wilden een ander leven."

Kinderen Suzanne en Marc nemen de familiezaak niet over. Foto: Linda Koppejan vergroot

Schuldig voelen de kinderen zij zich niet over het einde van het 'bakkersgeslacht Nuyens', vertellen Marc en Suzanne: "We hebben ook neven en nichten die dat hadden kunnen voorkomen. Natuurlijk is het jammer en staan we hier met een dubbel gevoel, maar het is voor ons de juiste keuze geweest."



Leven zonder wekker

Normaal gesproken gaat de wekker van Pierre en Monique ergens tussen 02.00 uur en 04.00 uur 's nachts. Maandag aanstaande pas om 07.00 uur. "We beginnen een uur later met het leeghalen van de bakkerij. Alle apparatuur is overgenomen en wordt verkocht. Maar daarna; dan wordt het hopelijk uitslapen. Hoewel ik betwijfel of het gaat lukken vanwege de biologische klok."

Pierre staat met de allerlaatste taart in zijn handen. Foto: Linda Koppejan vergroot

Het echtpaar zal in ieder geval meer tijd voor de kleinkinderen hebben. "En ik ga in plaats van één keer per week, twee keer per week golfen", lacht Pierre. Vervelen gaat hij zich in ieder geval niet. En de wekker zet hij op Marktplaats.