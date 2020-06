Reddingsactie voor kameel in Hedikhuizen, dier staat weer op vier poten

Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun/Reality Photo Foto: Iwan van Dun/Reality Photo Volgende Vorige vergroot 1/3 De kameel werd door de hulpdiensten omhoog getakeld

Een kameel in een benarde positie had zaterdagmiddag in Hedikhuizen even wat hulp nodig. Het onfortuinlijke dier viel twee dagen geleden van een talud bij een hobbyboer. Op eigen krachten slaagde het er niet in omhoog te komen. Een veearts, specialisten van de de brandweer en een veetakel moesten eraan te pas komen.

Malini Witlox Geschreven door

Het dier, Drommie, staat al jaren op het weiland vlakbij een talud, maar viel nu naar beneden. Hij schoot bij de val door een hek heen en kwam in een smalle steeg terecht. Dat gebeurde bij de Oude Schoolstraat in Hedikhuizen.

De eigenaresse hoopte eerst dat het dier zelf overeind zou komen en weer omhoog zou klimmen. De veearts had pijnstilling gegeven en gaf het advies het een paar dagen aan te kijken, maar de kameel kwam niet uit zichzelf overeind.

Voorpoot niet gebroken

De brandweer Heusden gebruikte een veetakel van het korps in Berlicum om de kameel omhoog te hijsen. Het dier had last van zijn voorpoot, maar die was volgens de veearts niet gebroken.

De eigenaresse was dolgelukkig dat haar geliefde dier weer op vier poten stond.

Foto: Iwan van Dun/Reality Photo vergroot