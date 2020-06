Jaqueline vangt al 15 jaar zielige ezels op en kreeg daarom een lintje

Jaqueline van de Ezelshoeve krijgt een lintje vergroot

Ze worden soms als dom gezien, koppig zijn ze in ieder geval, maar Jacqueline van den Berg is er smoorverliefd op: ezels. Al 15 jaar vangt ze op haar Ezelshoeve in Baarle-Nassau verwaarloosde beesten op. Zaterdag vierde ze dat jubileum in kleine comité en de burgemeester kwam langs met wel een heel bijzonder cadeau.

“Toen de burgemeester binnen kwam lopen was ik al helemaal van mijn stoel geblazen”, vertelt een stralende Jacqueline. “Ik dacht dat ze wil me wilde feliciteren omdat de Ezelshoeve 15 jaar bestaat en daar was ik al heel blij mee. Dat vond ik al zeer speciaal.”

Lintje

Maar burgemeester Marjon de Hoon had nog meer in petto. In een koffertje dat ze bij zich had, zat een koninklijke onderscheiding. Toen zij begon met de zin die daar bij hoort : “Met groot genoegen mag ik u meedelen,” schoot Jacqueline vol. “Het is echt heel bijzonder. Wie ben ik nou dat ik dit krijg? Voor mij is mijn werk zo vanzelfsprekend. Het hoort gewoon bij mij leven.”

Jacqueline startte 15 jaar geleden de Ezelshoeve. Daar verzorgt ze zieke, verwaarloosde, oude en in beslag genomen ezels en traint ezels met gedragsproblemen. Als de ezels opgeknapt zijn, zoekt ze een nieuw huis voor ze.



In de video zie je dat Jacqueline verrast en een beetje sprakeloos is als ze het lintje krijgt:

Wachten op privacy instellingen...

Jacqueline startte 15 jaar geleden met negen ezels, maar ondertussen is de Ezelshoeve flink gegroeid. Er werken zo’n 40 vrijwilligers, mensen met een taakstraf en stagiaires. Er worden doorgaans zo’n 35 ezels opgevangen. Jacqueline geeft lezingen en trainingen over de verzorging van ezels en over gedragsproblemen bij de dieren. Dat doet ze voor scholen, ezeleigenaren, maar ook voor medewerkers van de dierenpolitie.

Zus Marianne: “Ze is zo goed voor die beesten en voor de mensen. Het is echt een schat. Het is gewoon een mens met een groot goed hart.