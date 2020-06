Drie mensen naar ziekenhuis na botsing Lithoijen

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk op de Tiendweg in Lithoijen. Daar kwamen rond zes uur 's avonds een bestelbusje en een auto met elkaar in botsing. Het was het tweede ongeval in de straat in een week tijd.

Malini Witlox Geschreven door

Een motoragent en twee ambulances kwamen ter plaatse. In de auto zaten drie mensen, die raakten gewond en werden met twee ziekenwagens weggebracht.

Beide voertuigen raakten bij de botsing zwaar beschadigd en moesten worden afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Eerder deze week belandde een man na een aanrijding met zijn auto in de sloot in dezelfde straat.