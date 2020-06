Hennepkwekerij gevonden in kelder supermarkt na melding wateroverlast

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties

In een kelder onder een supermarkt aan de Korvelseweg in Tilburg heeft de politie zaterdagavond een hennepkwekerij ontdekt. Dit gebeurde na een melding van wateroverlast en van een sterke hennepgeur. De situatie was volgens de politie levensgevaarlijk, aangezien er niet alleen een zelfgefabriceerde stroomvoorziening was, maar ook een lekkage.

De geur bleek volgens de politie sterker te worden ter hoogte van een supermarkt aan de Korvelseweg. Binnen bleek sprake te zijn van een grote lekkage waardoor de kelder onder water stond.

De brandweer kwam dan ook meteen ter plekke om de kelder leeg te pompen. Pas daarna kon de kwekerij worden opgeruimd. De gebeurde zondagochtend.

De eerste schatting was dat het zou gaan om zo'n vijfhonderd planten. Dit bleken er volgens de politie zondag tweehonderd te zijn.

Er is nog niemand aangehouden. De huurder van het pand wordt als verdachte gezien.