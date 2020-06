Marieke wandelt 40 kilometer langs dorpjes en over dijken voor het goede doel

Marieke (knielend, rechts) tijdens een eerdere editie van de Nacht van de Vluchteling. Privefoto. vergroot

Twee keer eerder liep Marieke Janssen (38) uit Oss 40 kilometer tijdens de Nacht van de Vluchteling. Dit jaar zou het vanwege het coronavirus niet doorgaan. “Dan ga ik het zelf doen”, dacht ze. Ze zette een wandeltocht uit en start in de nacht van zaterdag op zondag om middernacht met haar wandeling langs dorpjes, dijken en weilanden.

“Ik loop normaliter mee vanuit de stichting Thuis in Oss. We zouden dit jaar weer met een heel groot team meelopen, maar toen kwamen de coronamaatregelen. Maar niemand zegt me dat ik geen 40 kilometer mag lopen. Ik ben een tocht gaan uitzetten. Ik wilde het simpel houden en alleen lopen. Maar mijn tantes vonden dat niet veilig, ‘s nachts zo alleen over de dijk in het donker.”

Dus gingen de tantes mee. Ze hebben geen van drieën getraind. “Ik help af en toe bij de foodtruck van een kennis, dat sta je ook uren achter elkaar. Verder moet ik het vooral van mijn karakter hebben om door te zetten”, zegt ze.

Toeschouwers

Achteraf is ze wel blij dat haar tantes haar vergezellen. “Anders was het wel eenzaam geweest. Normaliter staan er overal mensen langs de kant. Ik hoop nu wel op toeschouwers, maar het zijn -middenin de nacht- wel rottijden. Ik loop een deel van de route van de Maasdijkmarathon en ga dan via Overlangel weer naar Oss, waar we ’s ochtends in het centrum eindigen. En als we een dip hebben, helpen we elkaar er doorheen.”

Bij het officiële evenement is alles geregeld, toiletwagens, een fanfare, ehbo. “Ik heb nu zelf locaties geregeld waar ik naar het toilet kan, bij vrienden en bekenden.”

Meer acties

Samen met haar tante haalde ze 1650 euro op dat naar de Stichting Vluchteling gaat. Ook andere Brabanders doen mee met acties. Zo wordt er gewandeld via een digitale app waarmee deelnemers thuis en in de eigen woonomgeving kilometers kunnen maken. Ook doet het Heerbeeck International College in Best mee met een klein team.