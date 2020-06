Marieke wandelt veertig kilometer voor het goede doel: ‘We trekken een fles bubbels open’

Marieke zette vanwege dit jaar zelf haar wandeltocht uit (foto: Marieke Janssen) vergroot

Marieke Janssen (38) uit Oss en haar twee tantes hebben de wandeltocht van veertig kilometer tijdens de nacht van de Vluchteling volbracht. Zo af en toe was het ‘even doorbijten’, maar over het algemeen overheerst het goede gevoel. “Je weet waarvoor je loopt en we zijn superblij dat we het gehaald hebben”, vertelt Marieke zondagmorgen.

Twee keer eerder liep Marieke Janssen (38) uit Oss veertig kilometer tijdens de Nacht van de Vluchteling. Dit jaar zou het vanwege het coronavirus niet doorgaan. Ze besloot om alleen te lopen volgens een zelf uitgestippelde route langs dorpjes, dijken en weilanden via Overlangel naar Oss. Marieke kreeg daarbij gezelschap van haar tantes die het niet ‘veilig vonden’ en besloten mee te lopen.

De wandeltocht tijdens de Nacht van de Vluchteling verschilde dit jaar van de vorige edities. “In Nijmegen waren er honderden mensen, dit jaar waren met een klein groepje. Mijn ouders en mijn zus hebben ons uitgezwaaid. Voor de sfeer was er nog wel een confettipopper.”

Momenten van stilte

Vanwege de coronamaatregelen was er minder gelegenheid om te trainen voor de tocht. “Mijn tantes waren een stuk fitter. Ik heb vanwege corona de afgelopen tijd veel op de bank gezeten”, lacht Marieke. En hoe hebben de voeten de wandeltocht doorstaan? “Zolang ze nog ingepakt zitten gaat het goed”, zegt een van haar tantes.

Tijdens de wandeltocht waren er natuurlijk ook moeilijke momenten. Marieke: “We hebben samen heel sterk gedaan. Er waren momenten van stilte, maar we hebben ook gelachen en gezongen. Zelfs Kinderen voor Kinderen kwam voorbij. We deden alles om de energie erin te houden.”

Grotere afstanden

Rond middernacht was er een lastig momentje. “Maar echt pikkedonker was het niet. Rond drie uur begon het al lichter te worden en om vier uur was weer het licht. En de pijntjes? Je wandelt voor mensen die soms over nog grotere afstanden hebben gelopen. Dan stap over je over de pijntjes heen. We hebben het gehaald en trekken nu een fles bubbels open.”

Samen met haar tantes haalde Marieke bijna 1700 euro op. In totaal werd er voor de Stichting Vluchteling 200.000 euro gedoneerd.

