Scooterrijder zwaargewond na crash in Gemonde

Het ongeluk gebeurde in het buitengebied van Gemonde (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

Een scooterrijder is zaterdagnacht zwaargewond geraakt nadat hij crashte op de Loopstraat in het buitengebied van Gemonde. Wat er precies is misgegaan, wordt onderzocht.

Vrienden van de scooterrijder zagen hem rond drie uur liggen. Zij verleenden eerste hulp. Er zou geen ander verkeer bij de crash betrokken zijn geweest.

Het ongeluk op de Loopstraat in Gemonde gebeurde rond drie uur 's nachts (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

Reanimatie

Vanwege de ernst van de situatie werden verschillende hulpdiensten, waaronder een traumaheli, opgeroepen.

Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het Elisabeth–TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Verschillende hulpdiensten werden na het ongeluk in Gemonde opgeroepen (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot