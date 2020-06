Jongens (13 en 15) met nepwapens in brandgang Breda, politie rukt met meerdere eenheden uit

De aangetroffen nepwapens. (Foto: Politieteam Markdal / Facebook) vergroot

De politie is zaterdagavond rond halftien met meerdere agenten uitgerukt naar de Krayenhofstraat in Breda. Een getuige meldde bij de politie dat hij in de omgeving van de straat twee jongeren met mogelijke vuurwapens had zien lopen.

In een brandgang liepen inderdaad twee jongens (13 en 15 jaar) met nepwapens die niet van echt waren te onderscheiden. De wapens zijn in beslag genomen. Volgens de politie kan het gebeuren dat agenten in die gevallen uit voorzorg met getrokken wapens de verdachten benaderen.

Halt-verwijzing

Agenten hebben vervolgens met de jongeren en hun ouders gesproken. De jongens hebben een Halt-verwijzing gekregen. Halt biedt jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit langdurige gevolgen heeft