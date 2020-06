Gewonde man op parkeerplaats in Drunen, mishandeling en steekpartij was 'elders in het land'

Archieffoto. vergroot

Op een parkeerplaats aan de Doorloop in Drunen is zondagochtend rond tien uur een gewonde man gevonden. Het slachtoffer had een steekwond aan zijn been.

Volgens de politie is de man op een andere plaats in Nederland mishandeld en met een mes gestoken.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.