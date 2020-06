Hé vader, ben jij vandaag al in het zonnetje gezet? Frans Bauer kreeg zelfgemaakte sokken!

Een willekeurig ontbijtje op Vaderdag. vergroot

Ontbijt op bed, een fotolijstje gedecoreerd met stukjes macaroni, een pennenbakje van wasknijpers, een ingepakte steen (‘mijn vader is een kei’) of een onderdeel uit de fruitschaal (‘je bent een toffee…’). Of maak jij je er gemakkelijk vanaf met een bierpakketje van de plaatselijke slijter? Vandaag worden de vaders in het zonnetje gezet. Ben jij vandaag al verrast?

Zanger Frans Bauer werd zondagochtend in alle vroegte al overladen met cadeaus. Na het traditionele vaderdagontbijt werd hij door zijn zonen Chris, Jan, Frans en Lucas getrakteerd op knuffels en geurtjes. Dat werd gevolgd met een paar zelfgemaakte sokken (knipoog naar het tv-programma Bananasplit?) en een gedicht van Lucas.

Zanger John de Bever wenst alle vaders een mooie dag toe en refereert naar een 'klassieker' uit 1980 die hij zelf zong.

Het wekelijkse zondagse taalspel van schrijver Wim Daniëls staat in het teken van Vaderdag.

Deze trotse papa van de brandweer van Halsteren werd met zijn pasgeboren dochter op de foto vastgelegd.

