Steunpunt voor coronapatiënten C-support staat in de startblokken: 'In het najaar aan de slag'

Achter de schermen is Annemieke de Groot, directeur van Q-support, hard aan de slag met de oprichting van C-support. Een expertisecentrum waar coronapatiënten terechtkunnen met hun al hun vragen. Dit volgens het model van Q-support dat in 2013 werd opgericht als steunpunt voor Q-koortspatiënten. “In het najaar gaan we als C-support zeker aan de slag”, stelt De Groot zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Maandag heeft De Groot een gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de invulling van C-support waarbij het natuurlijk ook gaat over geld.

Na de Q-koortsepidemie, met de piek in 2009, duurde het nog jaren voordat er een centrale plek was waar patiënten terecht konden met hun vragen en problemen. Zolang duurt het nu volgens De Groot dus ‘gelukkig niet’ voor coronapatiënten.

'Zoekenden in New York'

Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen Q-koorts en corona, zijn er zeker ook verschillen. “Q-koortspatiënten waren roependen in de woestijn. Ik zie COVID-19-patiënten als zoekenden in New York. Er zijn zoveel nazorginitiatieven”, legt De Groot uit. Waardoor het voor veel patiënten lastig te bepalen is waar zij het beste terechtkunnen.

En juist in die zoektocht gaat C-support coronapatiënten bijstaan. Waarbij het niet alleen gaat om begeleiding en ondersteuning met medische vragen, maar juist ook met onderwerpen als inkomensondersteuning en werk.

Q-support blijft

Wat De Groot zeker wil benadrukken is dat Q-koortspatiënten steun blijven krijgen. "Q-support blijft Q-support!", stelt ze. Er waren al zorgen dat deze patiënten vergeten zouden worden, maar dat gebeurt dus zeker niet. "We blijven ons inzetten voor de Q-koortspatiënt."

