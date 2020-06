Twee mannen opgepakt voor steekpartij omgeving Schubertlaan in Eindhoven

Archieffoto: politie vergroot

Twee mannen van 40 en 20 jaar zijn zondagochtend aangehouden in een huis in Eindhoven. Het duo wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een steekpartij in de omgeving van de Schubertlaan.

Bij de steekpartij is een 34-jarige Eindhovenaar gewond geraakt. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Na de behandeling mocht het slachtoffer weer naar huis.

De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. De aanleiding van de steekpartij is nog niet duidelijk.