Ex-prof Koen Schrobbers vindt nieuwe passie in het helpen van ouders met gamende kinderen

Zijn moeder stond in tussen hem en zijn favoriete hobby: gamen. En dat leverde de nodige conflicten op tussen de twee. Het is het verhaal van Koen Schrobbers uit Heesch die als 15-jarige professioneel gamer werd. Zijn moeder vond hij als tiener maar 'een boeman', zo vertelt hij in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Inmiddels is Koen gestopt met gamen, maar in de wrevel tussen hem en zijn moeder ligt wel de oorsprong van zijn nieuwe passie: het helpen van ouders met gamende kinderen via onder meer het online platform Parents of Play om zo gameverslaving of problematische situaties thuis te voorkomen.

Iets waar hij zich nu met een opvoeddeskundige en een pedagoog voor inzet. Dit ook sámen met zijn moeder. "Zij is de steun in de rug en degene waarmee het verhaal begonnen is", legt Koen uit.

Zijn belangrijkste advies aan ouders is vooral het gesprek op gang te brengen. Om je te verplaatsen in de wereld van je gamende kind. "Waarbij het stellen van kennisvragen het belangrijkste is", weet Koen. Verdiep je hiervoor als ouder bijvoorbeeld in het spel dat je kind speelt en stel vervolgens vragen op basis van de kennis die je hebt opgedaan gerichte vragen.

"Zo trigger je een reactie bij je kind", gaat hij verder. En op die manier voorkom je volgens hem dat er een kloof ontstaat tussen jou en je gamende kind.

Zelf stopte Koen in 2018 als professioneel gamer. Een jaar nadat hij als e-sporter een topsportstatus verwierf. De interesse in het spel dat hij speelde nam af terwijl het zakelijke aspect juist interessanter werd.

