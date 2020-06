Piet ziet kapelletje afbranden waar hij al dertien jaar voor zorgt: 'Kom hier iedere dag'

De kapel is flink beschadigd. vergroot

Het was misschien maar een kleine kapel, toch is het verdriet groot. Zaterdagavond brandde een kapel aan de Kammerbergweg in het buurtschap Maurik af. De kapel is dertien jaar geleden gebouwd door de bewoners van het buurtschap. De aanleiding was de genezing van een dodelijke ziekte van een buurtbewoner.

Piet Theunissen (67) woont vlakbij de kapel. Hij is de beheerder en daarom gaat hij iedere avond naar het gebouwtje om alles even te controleren. Ook zaterdagavond was dat het geval en hij constateerde dat alles er goed bij stond. “Een tijd later stond er ineens een passant bij mij voor de deur, die riep dat de kapel in lichterlaaie stond. Ik heb meteen 112 gebeld, de brandweer was er snel, maar er viel niks meer te redden.”

'Echt verschrikkelijk'

Het gebouwtje is flink beschadigd. De glas-in-loodramen liggen er uit, het Mariabeeld ligt aan gruzelementen en de vloertegels zijn allemaal gesprongen. “Dat doet me we wel iets. Al dertien jaar kom ik hier iedere dag en zorg ik ervoor. Het is echt verschrikkelijk,” aldus Piet.

De kapel is zondag afgesloten. vergroot

Verschillende mensen komen zondag kijken bij het kapelletje. Iedereen lijkt begaan met het gebouwtje, mede ook omdat de bewoners van het buurtschap er gezamenlijk voor hebben gezorgd dat het op deze plek is gebouwd.

Leukemie

“Zo’n 25 jaar geleden had een buurman hier leukemie. Daar is hij toen heel goed van opgeknapt en daarom kreeg hij het gevoel dat er meer was tussen hemel en aarde. Tijdens een nieuwjaarsborrel opperde hij het idee om daarom een kapel te bouwen.” Niet iedereen was meteen enthousiast, maar na een aantal jaar begon het idee toch te leven. Met hulp van de hele gemeenschap is in 2007 de kapel gebouwd.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk. “Er branden altijd kaarsjes”, vertelt Piet. “Zeker in de coronatijd was het heel druk. Er stonden soms wel zeventig kaarsjes. Maar er staan al dertien jaar kaarsjes te branden en er is nog nooit brand geweest. Het blijft gissen was er is gebeurd.



Strijdbaar

Een geluk bij een ongeluk is dat ze na de bouw van de kapel het eigendom hebben overgedragen aan het bisdom, waardoor de kapel verzekerd is. “Maar of de verzekering het nu betaalt of niet, de kapel bouwen we weer op”, stelt Piet strijdbaar.

Er is weinig meer over van de kapel. vergroot