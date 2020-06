Wat groeien ze hard! Dat geldt zeker voor de 'bovenleidingbaby's'

Het gaat goed met de ooievaarsjongen die geboren zijn boven het spoor bij Nuenen. Volgens John van Lierop van ProRail staan ze zo'n beetje op het punt hun nest te verlaten. Tijdens een surveillance langs het spoor wist van Lierop de bovenleidingbaby's, zoals hij de jonge ooievaars liefkozend noemt, nog mooi even vast te leggen.

Al een aantal jaren nestelen op de in het oog springende plek ooievaars. John Van Lierop: " Eigenlijk is het heel mooi. Natuurlijk is het niet de meest ideale plek voor een nest, maar ze hebben het daar prima naar hun zin. We houden het uiteraard wel in de gaten. Zolang er geen gevaarlijke situaties ontstaan, laten we de natuur rustig hun gang gaan."