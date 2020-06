Wachten op privacy instellingen... De brand verwoestte de paardenstal in Bakel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Uitslaande brand verwoest paardenstal in Bakel, paarden op tijd weggehaald

Een paardenstal aan het Nuijeneind in Bakel is zondagnacht volledig uitgebrand. De paarden konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

Het vuur werd rond middernacht ontdekt door een van de bewoners van het huis waar de stal achter stond. Die sloeg alarm. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Overslag

De stal is volledig verwoest, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis.

De brandweer kon ook een gasfles die in de stal stond op tijd weghalen en koelen. Rond een uur 's nachts was de brandweer de brand meester. Er is bij de brand niemand gewond geraakt.

De vlammen grepen snel om zich heen in Bakel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot