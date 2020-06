Automobilist rijdt tegen betonblok bij tankstation langs de A27

De automobilist kwam net voor de pomp tot stilstand. (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

Een automobilist is zondagnacht rond drie uur tegen een betonblok gereden bij een tankstation langs de A27 in Oosterhout. De bestuurder verloor de macht over het stuur. Uiteindelijk kwam de auto vlak voor de pomp tot stilstand.

De mensen die in de auto zaten, raakten niet gewond. De brandweer heeft de situatie gecontroleerd. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld en afgevoerd.

De bestuurder raakte dit betonblok (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

De brandweer werd opgeroepen om de situatie te controleren (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot