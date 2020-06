Het wordt zweten deze week: 30 graden en nog warmer

Het wordt deze week warm in Brabant. vergroot

De zomer is begonnen en dat merken we deze week meteen aan de temperaturen. Die schieten de hoogte in. Richting 30 graden en meer, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

Maandag

Ook deze maandag hebben we een aantal uur zonnig weer, maar de temperatuur blijft nu nog steken op 23 of 24 graden. "Lokaal misschien 25."

Dinsdag

Dinsdag gaat de temperatuur in de lift. "Dan verwacht ik op de warmste plaatsen in Brabant 28, lokaal misschien 29 graden en nauwelijks wind. Dertig graden zit er dan nog net niet in."

Woensdag

Woensdag verwacht Janssen 30 of 31 graden bij een matige wind uit het oosten.

Donderdag

"Donderdag komt daar op veel plaatsen nog een graadje bij. Ook dan bij een matige oostenwind. De lucht is dan nog relatief vrij droog, dus het zal niet zo drukkend warm zijn."

Vrijdag

Vrijdag is volgens de weerman van Weerplaza een beetje vergelijkbaar met donderdag, met een temperatuur van 30 tot lokaal 33 graden. "Maar dan komt wat meer vochtige lucht ons land binnensijpelen. De luchtvochtigheid gaat dan omhoog en dan zal het steeds benauwder aanvoelen. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is in Nederland. Wanneer het heet en benauwd aanvoelt, neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Maar als die ontstaan - en dat is nu nog erg onzeker - is dat waarschijnlijk in het weekend."

Hittegolf?

Of we deze week een hittegolf kunnen noteren in Brabant is afhankelijk van het weer deze maandag. Mocht het deze deze dag lokaal 25 graden worden, dan kan het volgens Janssen. "En dat is best zeldzaam in de maand juni. In Eindhoven wordt sinds 1951 gemeten en daar is pas vier keer eerder in juni een hittegolf vastgesteld."