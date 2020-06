Gerard de Rooy stopt door coronacrisis voorlopig met rallysport

Gerard de Rooy in 2019 tijdens de Dakar Rally (foto: Willy Weyens). vergroot

Gerard de Rooy doet in januari 2021 niet mee aan de Dakar Rally. Door de coronacrisis moet het moederbedrijf De Rooy Holding uit Son op de centen letten en vermindert het sponsorbudget drastisch. Drie van de vijf racetrucks worden verkocht. "Het is zuur", zegt Gerard de Rooy. "Maar het is even niet anders."

Ronald Strater Geschreven door

Natuurlijk baalt Gerard de Rooy, maar hij is ook reëel. "Hier hebben we zelf weinig invloed op gehad", zo zegt de tweevoudig winnaar van de Dakar Rally. "Door de coronacrisis moeten we inderdaad de tering naar de nering zetten. De coronacrisis komt hard binnen, zowel bij ons bedrijf als bij onze partners. Onder normale omstandigheden hadden we gewoon met vijf trucks aan de start gestaan van de Dakar 2021."

"We kregen geen toezeggingen en kunnen niet blijven wachten."

"De coronacrisis zorgt voor zoveel onzekerheid – ook zakelijk en financieel – dat we prioriteiten moeten stellen en beslissingen moeten nemen", vervolgt De Rooy. "Tot nu toe heeft ook geen enkele coureur toegezegd dat hij met ons team mee zou doen. We kunnen natuurlijk niet blijven wachten."

Toch wordt het team niet helemaal opgedoekt, al worden wel drie van de vijf rallytrucks verkocht. "Twee nieuwe Powerstars houden we zelf”, verklaart De Rooy. "Die komen beschikbaar voor huur of lease, zoals de afgelopen jaren ook al het geval was. Daarmee kan Team De Rooy in afgeslankte vorm meedoen aan rally’s. We zijn daarover in gesprek met een aantal coureurs. Door deze trucks zelf te houden, blijven ook de mogelijkheden voor de toekomst open. Team De Rooy houdt niet op te bestaan.”