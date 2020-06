Coronaregels worden minder goed nageleefd, hier zie je hoe dat komt

Niet iedereen houdt zich nog even strikt aan de coronaregels. vergroot

Het is alweer een paar maanden geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland een feit was. Tijdens de daaropvolgende lockdown hebben we met behoorlijk strenge maatregelen geleefd. Maar inmiddels neemt het besmettingsrisico af en worden de regels beetje bij beetje versoepeld. Alleen... mensen nemen het niet altijd even nauw met de regels. Bekijk in de video hoe dat komt.

In deze uitlegvideo van Spot on Stories zie je welke mensen regels minder serieus nemen en hoe dat komt:

