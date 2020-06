Bus met drugsafval midden in woonwijk Werkendam gedumpt

Het busje in Werkendam (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision) Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Het busje in Werkendam (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision)

In Werkendam is een bus achtergelaten met drugsafval daarin. De bus staat op Het Plein, midden in een woonwijk. Hoeveel drugsafval erin zit en wat het precies is, is niet duidelijk. De politie gaat uit van chemisch afval.

Youssef Zerrouk Geschreven door

Hoe lang de bus daar staat, is ook niet bekend. "Maar al wel een tijdje", zegt een woordvoerder van de politie. Volgens een buurtbewoner staat de bus er al een paar weken. "Maar ik heb nooit wat geroken", zegt hij aan de telefoon.

Volgens de politie zit er vermoedelijk meer dan tweeduizend liter afval in de bus. Levensgevaarlijk in de brandende zon, stelt de politie op Twitter.

"Het is vreemd dat niemand in de wijk eerder aan de bel heeft getrokken." Een speciaal team onderzoekt de bus en de inhoud. Het parkeerterrein rondom de bus is afgezet met linten.