Luchtbuks Ria wordt 100, wie stuurt haar een kaartje?

Luchtbuks Ria bij de schiettent op de Tilburgse kermis (foto: Tom van den Oetelaar). vergroot

Ria van Dijk die al 83 jaar op de Tilburgse kermis naar de schiettent gaat, wordt woensdag 100 jaar oud. Luchtbuks Ria, zoals ze genoemd wordt, viert dat in het verzorgingshuis Het Laar in Tilburg. Haar familie wil dat het onvergetelijk wordt en vraagt iedereen een kaartje te sturen. Ze moet overstelpt worden met post zegt haar neef Kees Zoontjens.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het is inmiddels een jaarlijkse mediahype op de Tilburgse kermis. De hoogbejaarde Ria van Dijk staat voor de schiettent en de hele Nederlandse pers staat eromheen. Vorig jaar schoot Ria, 99 jaar oud met longontsteking, weer raak. Dit jaar was het door corona natuurlijk een grote domper. Geen kermis en geen schiettent. Precies in het jaar dat ze 100 wordt.

“Ze verkocht condooms in een tijd dat dat helemaal nog niet gebruikelijk was, onder een schuilnaam."

Ria is een echte Tilburgse. Haar neef Kees Zoontjens heeft smakelijke herinneringen aan zijn tante: “Ze is altijd ongetrouwd gebleven. Ze was one of the guys.”

Ria was een van de eerste vrouwelijke drogisten. Ze had een drogisterij in de Tivolistraat, tegenover waar nu de 013 zit. Kees: “Ze verkocht condooms in een tijd dat dat helemaal nog niet gebruikelijk was, onder een schuilnaam. Iedereen die vroeg om twee buisjes Chefarine, een pijnstiller, kreeg een pakje condooms mee.”

De advertentie voor Ria van Dijk. vergroot

Tante Ria kon heel dominant zijn, herinnert Kees zich: “Op verjaardagen schoof ze vader en moeder aan de kant. Maar als kind vind je dat alleen maar leuk.” Maar nu moet de jarige Ria het aan haar neven en nichten overlaten.

De verjaardag van Ria wordt dit jaar door corona anders dan anders. Er kunnen woensdag drie groepen van maximaal dertig mensen op bezoek komen. Dat gebeurt allemaal in verzorgingshuis Het Laar. Ria is volgens haar neef flink zenuwachtig voor haar verjaardag. Als oud-zakenvrouw is ze gewend dat ze zelf het heft in handen heeft. En dat gaat nu niet.

"We gaan voor meer dan 1000 kaarten."

Neef Kees wil toch dat haar verjaardag onvergetelijk wordt. "Mijn schoonzus kwam met het idee om een kleine advertentie in de krant te zetten. De hele familie deelt ook de oproep op Facebook. Dus dat moet wel gaan lukken. We gaan voor meer dan 1000 kaarten."

Ze hopen op kaartjes uit het hele land. Wie mee wil doen, kan een kaartje sturen naar:

Ria van Dijk

Generaal Winkelmanstraat 399

5025 XM Tilburg