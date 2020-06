Trainer en technisch manager van NAC moeten hun ruzie voor 1 juli bijleggen

Mattijs Manders, directeur van NAC Breda. vergroot

NAC-directeur Mattijs Manders laat er geen misverstand over bestaan: de ruzie tussen trainer Peter Hyballa en technisch manager Tom van den Abbeele moet voor 1 juli opgelost zijn. Hij stuurt aan op een verzoening, vertrouwt op de professionaliteit van beide heren, maar schuwt ook maatregelen niet.

Mattijs Manders gaat al lang genoeg mee in de voetballerij om te weten hoe het wereldje werkt. Maar ook hij knipperde waarschijnlijk even met de ogen toen hij zaterdag een interview met NAC-coach Peter Hyballa in BN DeStem zag staan. Die maakte zijn directe chef, technisch manager Tom van den Abbeele, met de grond gelijk. Er zou een enorm verschil van visie zijn en Van den Abbeele zou er weinig van kunnen.

"Het is een cliché, maar niemand is groter dan de club."

De twee blijken al een tijdje rollebollend door de NAC-toko aan de Rat Verleghstraat te gaan. En volgens directeur Mattijs Manders, zelf pas sinds 1 juni in dienst bij de Bredase club, moet dat zo snel mogelijk stoppen. Daarbij gaat hij niets uit de weg. "Ik ga met beide heren het gesprek aan en hoop dat we er als volwassen mensen uitkomen", zo meldt hij.

"Voor 1 juli, als we beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, moet dit opgelost zijn. We willen promoveren en dan is de rest bijzaak. Het is een cliché, maar niemand is groter dan de club. Ik ga met beide heren in gesprek en daarbij zijn alle mogelijkheden open", zo waarschuwt Manders. "Maar we gaan dit oplossen."

Peter moet Tom ook de kans geven om goede spelers te halen.

De vraag lijkt daarom vooral of beide nog wel met elkaar kunnen werken. Dat een van de twee of zelfs allebei de heren het veld moeten ruimen, is niet ondenkbaar. Daarnaast geldt wat NAC momenteel het belangrijkst vindt, de korte of lange termijn. Want de strijd die Hyballa en Van den Abbelee uitvechten, is in het voetbal al zo oud als de weg naar Rome. Trainer Hyballa wil ervaren spelers en een podium voor zichzelf, maar de technisch manager kijkt ook naar wat verkoop van spelers in de toekomst kan opleveren. Manders heeft dat natuurlijk al lang door.

"Peter moet Tom ook de kans geven om goede spelers te halen", zo zegt die. "We zitten in juni en de competitie start naar verwachting in september. Maar spelers halen kan niet onbeperkt. En zeker niet ten koste van alles. Daar is niet altijd begrip voor, want een trainer weet ook dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor het resultaat op de korte termijn. De technisch manager werkt vanuit een budget en kan spelers halen, maar moet ook spelers proberen te verkopen. Dat is het businessmodel van een voetbalbedrijf."

"Ik kan me ook niet voorstellen dat beide heren er zo'n andere voetbalvisie op na houden", meent Manders. "Drie maanden geleden hebben ze daar toch nog over gesproken bij de aanstelling van Hyballa. Verder gaat het hier niet om de populariteitsprijs, maar om wat het beste is voor NAC."