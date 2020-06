Man (18) zwaar mishandeld tijdens carnaval, wie herkent de jonge daders?

Wie herkent deze jongeman? (foto: politie). vergroot

Een man van 18 is afgelopen carnaval zwaar mishandeld in een café aan de Korte Putstraat in Den Bosch. De politie is op zoek naar twee jongens die tijdens de ruzie een kopstoot en flinke klappen uitdeelden. Daarom worden maandagavond camerabeelden van de jonge mannen uitgezonden tijdens opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het slachtoffer zakte tijdens de mishandeling in elkaar en raakte meerdere keren bewusteloos. Hij liep een hersenschudding en een gebroken neus op. Met hem gaat het inmiddels goed, maar de daders zijn nog niet gepakt. De mishandeling gebeurde in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 februari, tegen half twee.

In onderstaande video zie je beelden van de mishandeling. Een van de daders staat duidelijk op beeld:

