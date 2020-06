Annie (80) durft nu niet op vakantie in een volle bus, maar krijgt geen geld terug of een voucher

Annie (80) durft de busreis niet aan, maar krijgt haar geld niet terug (privéfoto) vergroot

Nog voor de coronacrisis boekte de 80-jarige Annie uit Eindhoven een busreis naar het Duitse Muggendorf. Gezellig met een vriendin vijf dagen op pad. Tot haar verbazing gaat de reis, ondanks corona, gewoon door. En omdat in Duitsland andere regels gelden dan in Nederland, moet aan de grens iedereen overstappen van vier bussen in één volle bus.

Malini Witlox Geschreven door

"Het Frankenland verwelkomt u! Met een bezoek aan de middeleeuwse dorpen en steden waant u zich terug in de tijd." Zo maakt busmaatschappij en reisorganisatie EMA Reizen uit Westerhoven reclame voor de vakantie in Duitsland.

Hartstikke leuk, dacht Annie, voordat we allemaal anderhalve meter afstand moesten houden. Toen het coronavirus alles veranderde, nam ze aan dat haar reis geannuleerd zou worden of dat ze die kon verzetten. Tot haar verbazing kreeg ze vorige week woensdag een brief, waarin stond dat de reis doorgaat.

Van vier bussen naar één bus

Zoon Hugo van den Bosch belde EMA Reizen om te informeren hoe de reis zou verlopen. "Ze zouden vanaf Eindhoven met meerdere bussen naar de Duitse grens rijden. In Nederland moeten buspassagiers immers anderhalve meter afstand houden waardoor er 12 tot 14 mensen in een bus passen. In de Duitse deelstaten waar de bus doorheen komt, gelden echter anders regels. Dus zouden ze van vier bussen over moeten stappen naar één."

Wettelijk doet het bedrijf dus niets verkeerd. In Duitsland en België gelden andere regels.

'Kwetsbare mensen'

Zoon Hugo: "Maar ik vind het heel bijzonder dat een busbedrijf zo'n reis door laat gaan. Het gaat om oude en kwetsbare mensen. Mijn moeder heeft vier maanden vrijwillig in quarantaine gezeten en dan zou ze nu met 40 of 50 mensen in een bus moeten reizen. Veel te risicovol, al moet ze een mondkapje op. Dit is de omgekeerde wereld," zegt zoon Hugo.

"Juridisch heeft het bedrijf misschien gelijk, maar maatschappelijk heb je ook een plicht", vindt hij. Nederlandse busvervoerders, verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer, trokken al naar het Malieveld, om ook in Nederland de regels versoepeld te krijgen, maar het kabinet ging nog niet overstag.

Hugo probeerde nog met het busbedrijf tot een regeling te komen. Zijn moeder en haar vriendin hebben zin in een uitje, maar pas als er een vaccin is. "Er werd echter ook geen voucher gegeven. Als ze niet wilde gaan, moest ze op eigen kosten annuleren: zo'n 400 euro." Dat is inmiddels gedaan.

EMA wil niet reageren

EMA Reizen wil geen reactie aan Omroep Brabant geven.

Ouderenbond KBO-PCOB stelt dat er geen specifieke klachten van leden binnenkomen over busreizen die doorgaan. Een woordvoerder zegt: "We hebben een aantal belletjes gehad over de kwestie geld terug of vouchers. Dat ging vooral over vliegtickets, maar daar zit inmiddels beweging in. Er was ook iemand die een cruise heeft geboekt voor deze zomer. Maar die krijgt helemaal niks terug, want de cruise is verzet naar 2021. Dus is er niks aan de hand, redeneert de rederij."

Hugo: "Ik vraag me af of mensen als ze een reis boeken, al die verschillende regels wel kennen. Het gaat mijn moeder niet om het geld, maar het is wel vreemd dat je die reis toch moet maken als je in een risicogroep zit."