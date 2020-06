Oplichting via QR-codes: mannen stelen duizenden euro's vanaf telefoon slachtoffers

QR-codeoplichters in Tilburg (foto: politie). vergroot

Fraudeurs vinden telkens wel weer een nieuwe manier om mensen op te lichten. In Tilburg waren onlangs QR-codehackers actief. De mannen wisten op iemands telefoon in te breken en geld te stelen vanaf diens rekening. Ze deden dat bij willekeurige, behulpzame burgers. In Bureau Brabant zijn maandagavond beelden te zien van de daders.

Rebecca Seunis Geschreven door

Bij deze vorm van fraude worden slachtoffers meestal om hulp gevraagd, bijvoorbeeld door een klein bedrag voor te schieten voor het opladen van een ov-chipkaart of een parkeerkaartje.

Als het slachtoffer de betaalapp opent, neemt de dader zijn telefoon over en doet hij alsof hij zijn bankrekeningnummer intoetst. Maar hij opent een QR-code die hij met zijn eigen telefoon scant. Meestal heeft de dader de toegangscode dan al afgekeken. Vanaf dat moment heeft hij toegang tot de rekening van het slachtoffer.

'Wees alert'

Bij één slachtoffer werd haar complete spaar- en betaalrekening geplunderd. Inmiddels werkt deze manier van frauderen gelukkig niet meer. De bank heeft het onmogelijk gemaakt om toestemming te geven op een tweede toestel via de QR-code.

Maar via mail of WhatsApp worden wel nog QR-codes verspreid met oplichting als doel. Het advies van de politie is: "Blijf alert. Wie vraagt jou een QR-code te scannen? Bij twijfel, nooit doen. Het kan je duizenden euro's schelen."

In deze video wordt uitgelegd hoe de fraude werkt en zijn beelden van daders te zien:

Wachten op privacy instellingen...