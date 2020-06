Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

In een appartement in Breda waar brand woedde is maandag rond vijf uur een dode gevonden. Dat meldt de politie.

Rond kwart voor vijf werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand aan de Tramsingel. In het appartement op de derde verdieping werd een dode gevonden.

De politie weet nog niet wie het slachtoffer is. Over de oorzaak van de brand is ook nog geen duidelijkheid. Ook de doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niet bekend.

