Wolf en hond bijten schapen dood in Sterksel, voor schapenhouder Hans is de lol eraf

Een van twee dode schapen (foto: Hans van Lieshout). vergroot

Het was niet 'het' weekend van schapenhouder Hans van Lieshout uit Sterksel. Vrijdagochtend beet een loslopende hond een van zijn schapen dood en zondagochtend deed de wolf die in Zuidoost-Brabant verblijft het met twee dode schapen nog eens dunnetjes over. Voor Van Lieshout is de lol eraf. “Gebeurt het nog een keer door de wolf dan is de kans groot dat ik ermee stop."

De gepensioneerde wijkagent fokt samen met zijn vrouw al zo’n dertig jaar als hobby Kempische schapen. In de zomermaanden graast de kudde in natuurgebied De Pan in Sterksel. Een loslopende hond in het natuurgebied had het vrijdagochtend op de schapen gemunt. “De hond joeg de grazende schapen op en verwondde vier van de 54 schapen. Een schaap was zodanig gewond dat het dier later op de dag overleed. De andere schapen zijn behandeld”, vertelt Van Lieshout. “Het baasje van de hond belde met excuses en gaat de schade vergoeden.”

"Het schaap was overduidelijk door een wolf te grazen genomen."

Zondagochtend sloeg het noodlot opnieuw toe voor de kudde schapen in het natuurgebied. “Mijn vrouw werd rond halfzeven gebeld. Een wandelaar had een dood schaap zien liggen. Dat heb ik opgehaald. Later werd ik door een andere wandelaar gebeld over een tweede dood schaap. Het dier was overduidelijk door een wolf gruwelijk te pakken genomen. Er stond ook een afdruk van een wolvenpoot bij. Juridisch gezien moeten we het DNA-onderzoek afwachten, maar voor mij is er geen twijfel.”

De afdruk van een wolvenpoot (foto: Hans van Lieshout). vergroot

De foto’s die Hans van zijn dode schapen heeft genomen laten weinig aan de fantasie over. “Als de schapen door de wolf zijn gedood dan krijg ik een vergoeding voor de dode dieren en de kosten van de dierenarts. Mijn vrouw en ik zijn hier al dagen mee bezig. Verder heb ik mijn vakantie in de Eiffel moeten afzeggen, dat wordt allemaal niet vergoed.”

"Moeten we de wolf wel een plaats in onze Nederlandse natuur geven?"

Van verschillende kanten wordt Van Lieshout gebeld met het aanbod van speciale wolvennetten met zware stroom. Er zijn te veel praktische bezwaren, vindt Van Lieshout. “Er mogen bijvoorbeeld geen kuilen zijn anders kan de wolf er nog steeds onderdoor. En het traject waar de netten komen moet gemaaid worden. Bovendien moeten we dan elke avond onze schapen in de speciale netten jagen en ’s ochtend weer loslaten. Zeven dagen per week. Dat is met schuwe schapen en voor ons als hobbyfokkers niet te doen. Dan is het einde oefening.”

Veel natuurliefhebbers staan te juichen omdat de wolf weer in Nederland is. “Maar moet we dat wel willen? Ik ben zelf ook een natuurliefhebber en wil ook zo min mogelijk ingrijpen in de natuur. Maar is er voor de wolf wel een plaats in onze Nederlandse natuur die veel te veel versnipperd is? Ik zie dat niet zitten, want waarom zou je als wolf moeilijk doen om een ree vangen als schapen zich veel gemakkelijker laten vangen.”

Let op: onderstaande foto kan als schokkend worden ervaren.

Een van de gedode dieren (foto: Hans van Lieshout). vergroot