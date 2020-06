Meisje op step zwaargewond na botsing met wielrenner

Een kind op een step is maandagavond zwaargewond geraakt op de Zandkrab in Eindhoven na een botsing met een wielrenner. Dat gebeurde rond half acht. De hulpdiensten rukten groot uit.

Er werden drie ambulances, een traumahelikopter en de brandweer opgeroepen. Het jonge kind is gereanimeerd en het meisje is met de helikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.