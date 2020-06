PSV’er Jorrit Hendrix deelt camerabeelden van inbraak: 'Een hoop schade aangericht'

Een van de inbrekers op camera (foto: Jorrit Hendrix/Instagram). vergroot

PSV'er Jorrit Hendrix heeft maandagavond camerabeelden gedeeld van een inbraak in zijn huis in Eindhoven. Die inbraak gebeurde afgelopen vrijdagnacht. “Er zijn spullen meegenomen met veel emotionele waarde en er is een hoop schade aangericht”, schrijft hij op Instagram. Op de beelden is te zien hoe de mannen door het huis sluipen en met geweld een deur kapotslaan.

Rebecca Seunis Geschreven door

“Deze drie mannen hebben bij ons thuis in de nacht van vrijdag op zaterdag 20 juni ingebroken. Met het delen van een gedeelte van beveiligingsbeelden, hopen wij dat de daders herkend en gepakt kunnen worden”, aldus de middenvelder.

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de mannen proberen het alarm te ontwijken door over de vloer te kruipen. “Deze heeft hen uiteraard gedetecteerd en vervolgens gealarmeerd. In de volgende drie minuten is op het tweede filmpje te zien dat ze de slaapkamerdeur met grof geweld forceren en er met de buit vandoor zijn gegaan.”

Hendrix zegt dat hij aangifte heeft gedaan en dat het politieonderzoek loopt. Hij hoopt dat zijn volgers op Instagram de inbrekers herkennen. “De gouden tip wordt goed beloond”, schrijft hij.

