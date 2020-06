Zwaargewonde bij bedrijfsongeval in Veldhoven

Er werd een traumahelikopter ingezet om de werknemer te helpen (Foto: Rico Vogels). vergroot

Bij een bedrijfsongeval bij Byldis aan de Locht in Veldhoven is dinsdagochtend iemand ernstig gewond geraakt. Volgens omstanders zou het slachtoffer met ernstig letsel met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg zijn gebracht.

Vanwege de ernst van de situatie werd er een traumahelikopter ingezet. Een wijkagent begeleidde het personeel van de traumahelikopter naar het ongeval.

Een woordvoerder van Byldis liet weten dat het bedrijf ontzettend betreurt wat er gebeurt. ''Er is direct een onderzoek is gestart om uit te vinden hoe dit kon gebeuren.''

Eerder meldde Omroep Brabant dat het ongeval had plaatsgevonden op het terrein van Hurks. Dit bleek niet te kloppen.