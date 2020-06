Burgemeesters in Zuidoost-Brabant luiden noodklok over financiën: 'Vlees is echt van onze botten'

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven (foto: Omroep Brabant). vergroot

De 21 burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant luiden de noodklok. De gemeenten zijn voor hun inkomsten voor het overgrote deel afhankelijk van de landelijke overheid. Maar die stelt steeds minder geld voor het zogeheten Gemeentefonds beschikbaar. Daarom hebben de burgemeesters maandag een brandbrief gestuurd aan de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken. "De leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeenten staat onder druk!"

De Rijksoverheid stopt jaarlijks een deel van de belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen daaruit geld om hun taken uit te voeren. De afgelopen jaren hebben de gemeenten te maken met toenemende structurele verantwoordelijkheden, terwijl de algemene uitkering uit het Gemeentefonds niet stijgt.

'We teren in op onze reserveposities'

Op dit moment wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de ministers gesproken over een nieuwe wijze van verdeling van het Gemeentefonds. Via het Gemeentefonds wordt de totale pot met geld voor gemeenten over alle 355 gemeenten in Nederland verdeeld. In een gezamenlijke brief roepen de 21 burgemeesters van Zuidoost-Brabant de ministers op, om niet alleen naar de verdeling te kijken, maar ook naar de hoogte van het totale bedrag in het Gemeentefonds.

“Veel voorzieningen in onze gemeenten staan zwaar onder druk. Denk daarbij aan bibliotheken, theaters, musea en zwembaden. En dan hebben wij het nog niet eens over de uitgestelde noodzakelijke investeringen in de openbare ruimten of de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed”, zo is te lezen in de brandbrief. “Het vlees is inmiddels echt van onze botten. We teren in op onze reserveposities, hebben de lokale lasten verhoogd en hebben oog voor een efficiënte en effectieve inzet van onze middelen.”

Zorgen

De burgemeesters maken zich zorgen over de leefbaarheid in hun gemeenten, wanneer voorzieningen wegvallen. Daarnaast zou de nu voorgestelde herverdeling van het Gemeentefonds behoorlijk in het nadeel uitpakken van de kleinere en middelgrote gemeenten. De financiële rek bij gemeenten is er volgens de burgemeesters dan ook echt uit.

Met deze oproep sluiten de burgemeesters zich aan bij tal van andere partijen. Zo hebben ook 21 Utrechtse burgemeesters over hun financiële problemen een brief aan het Rijk gestuurd.