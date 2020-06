Man (71) schiet met luchtbuks op een auto, arrestatieteam pakt hem op

Een arrestatieteam van de politie heeft maandagavond in Hoogeloon een 71-jarige man aangehouden. Hij zou eerder op de avond met een luchtbuks hebben geschoten op de auto van een bekende.

Nadat de politie ter plaatse kwam, werd geprobeerd om de man naar buiten te praten. Toen hij nergens op reageerde, is uiteindelijk besloten om het arrestatieteam in te zetten. Zo kon de man alsnog worden aangehouden. Hij is meegenomen voor verder onderzoek. Het wapen is in beslag genomen.