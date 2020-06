Hitte in Brabant: een coronaproof ijsje of een plons in het water

Goed vertoeven in Vught (foto: Noel van Hooft). Vakantie vieren bij de IJzeren Man in Vught. Volgende Vorige vergroot 1/2 Goed vertoeven in Vught (foto: Noel van Hooft).

Een ijssalon in Breda heeft honderden liters ijs klaarstaan, want dinsdag is de eerste dag van een regionale hittegolf. En bij de IJzeren Man in Vught ligt het strand goed vol. Maar dankzij de coronamaatregelen vinden mensen het wel veel relaxter dan voorheen. "Andere jaren liggen we hier handdoek aan handdoek. Nu is het veel fijner hier."

In Breda ligt een voorraad ijs klaar in de zogenaamde ijstunnel waar ze de eerste dagen van de hittegolf mee vooruit kunnen:

Sietse van Oorschot bewaakt het strand in Vught. Waar hij en zijn collega's normaal alleen letten op hoe het gaat in het water, moet nu ook de afstand op het strand goed bewaakt worden.

Het begint al bij de ingang. Hier wordt het aantal bezoekers met een 'telklok' bijgehouden. Rond twee uur zijn er zo'n zevenhonderd mensen binnen. "We hebben een maximale capaciteit van 2500 nu vanwege de coronamaatregelen", vertelt van Oorschot. Normaal kunnen er vijfduizend mensen het strand op. "We vragen mensen nu ook om verder naar achter te gaan, zodat we het hele strand benutten."

Een vrouw vertelt dat deze zomerse dag een voorproefje is voor de naderende vakantie: "Dit wordt waarschijnlijk onze zomervakantie 2020", vertelt een vrouw uit Tilburg. "Het zal vooral veel thuis zijn en als het kan naar het water." En dat hoor je meer. Daarom verwachten ze bij de IJzeren Man ook dat het al bij lagere temperaturen druk wordt. "Mensen vieren vakantie in eigen land en gaan er nu sneller op uit", spreekt van Oorschot verwachtingsvol uit.