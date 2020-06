Automobilist ramt bushokje in Oss , ravage is groot

De bestuurder botste flink tegen het bushokje aan (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 De bestuurder botste flink tegen het bushokje aan (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Een automobilist is dinsdagmiddag tegen een bushokje gebotst op de Schalkskampweg in Oss. De man is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht.

Maaike Cnossen Geschreven door

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Volgens omstanders kon de man met hulp van ambulancebroeders uit de auto komen. Hij was aanspreekbaar.

De bestuurder werd op een brancard gelegd en is naar het ziekenhuis gebracht.

Bushokje in puin

Op foto's is te zien dat de ravage aanzienlijk is. Van het bushokje is weinig meer over na de botsing. Ook de auto raakte zwaar beschadigd.