Bedrijf Ossendrecht sjoemelt met houdbaarheidsdata op levensmiddelen, politie ontdekt misstanden

De politie heeft dinsdag bij een onderzoek naar een bedrijf op een industrieterrein in Ossendrecht, fraude ontdekt van houdbaarheidsdata op levensmiddelen. In het bedrijf werden de houdbaarheidsdata verwijderd en vervangen door nieuwe data, zodat de levensmiddelen langer houdbaar leken. Ook vond de politie er 56.100 euro contant geld.

Bij de politie was informatie binnengekomen over mogelijke illegale zaken bij het bedrijf. Ook zou er een link zijn met drugshandel. Bij de inval werden echter geen drugs ontdekt, maar ontdekten agenten dus wel het gesjoemel met de houdbaarheidsdata. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat verder onderzoek doen naar deze fraude.

Veel cash

Het contante geldbedrag van 56.000 euro dat werd gevonden, is in beslag genomen. De eigenaar van het geld moet aantonen hoe hij aan zo'n bedrag komt. Er is niemand aangehouden.