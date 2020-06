Ossenaar (19) opgepakt voor gewapende overvallen, mogelijk ook betrokken bij ontvoering

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Een 19-jarige Ossenaar is dinsdagochtend opgepakt voor twee gewapende overvallen. Die zou hij hebben gepleegd op een zonnestudio in Oss en een huis in Uden. De politie onderzoekt of hij ook iets te maken heeft met de ontvoering van een 19-jarige man uit Oss.

Maaike Cnossen Geschreven door

De zonnestudio werd 15 maart vorig jaar overvallen. Twee mannen met bivakmutsen op kwamen de zaak binnen en namen de kassalade mee. Er raakte niemand gewond. Een maand later, op 14 april, werd in Uden een woning overvallen. Hier waren drie daders bij betrokken. Ze wisten niks buit te maken, omdat ze werden verjaagd door de bewoners.

De 19-jarige Ossenaar kwam naar voren tijdens een uitgebreid onderzoek. Hij zit voorlopig vast. Bij de woningoverval in Uden is er mogelijk een verband met een ontvoering in Oss. De politie onderzoekt of de verdachte hier ook een rol bij speelde.

Bestelbus in gesleurd

Een 19-jarige man werd 11 februari 2019 van zijn fiets getrokken en een bestelbus in gesleurd. Hij moest op de laadvloer gaan liggen met zijn gezicht naar beneden. Na een rit van ongeveer een kwartier werd hij de bus uitgezet. Zijn pinpas en telefoon was hij kwijt. Ook moest hij zijn pincode afgeven, zodat er geld kon worden opgenomen. Dit gebeurde ook.

De politie sluit in de drie onderzoeken niet uit dat er meer mensen worden opgepakt.