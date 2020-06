Regiotaxi belt klanten zelf op voor een praatje om eenzaamheid tegen te gaan

Telefonisten PZN bellen met klanten. Deeltaxi West-Brabant. Via het callcenter in Tilburg worden reserveringen voor de taxi's gemaakt. Volgende Vorige vergroot 1/3 Telefonisten PZN bellen met klanten.

“Goedemiddag, met de deeltaxi West-Brabant. We missen u! Hoe gaat het met u?", klinkt het op het kantoor van Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN) in Tilburg. Een klein groepje telefonisten belt hier sinds kort dagelijks klanten op, vooral ouderen die vanwege de coronacrisis niet meer met de deeltaxi durven te gaan. Om eenzaamheid tegen te gaan maken ze met iedereen een gezellig praatje. “Je maakt hun dag vaak helemaal goed”, vertelt telefoniste Melisa Akbas.

PZN verzorgt onder meer regiotaxi’s, waar vooral ouderen veel gebruik van maken. Maar sinds het begin van de lockdown ligt het vervoersbedrijf bijna volledig stil. “We zijn gaan kijken hoe we onze werknemers toch nuttig konden inzetten”, vertelt Lucien Brouwers, directeur van PZN.

“Als je naar onze ritten kijkt, zie je dat we heel veel oudere mensen vervoeren. Dat is voor hen vaak ook een sociale activiteit: ze zien de buschauffeur en andere mensen weer even. Nu die mensen de deur niet meer uitgaan, kregen we het idee dat ze dat wel zouden missen”, zegt Brouwers.

"We vertellen dat we ze missen en hopen de eenzaamheid te verminderen."

Het vervoersbedrijf heeft een analyse gemaakt van de mensen die het meest gebruik maken van deeltaxi West-Brabant. Daarvan is een selectie gemaakt van de mensen die er nu geen gebruik meer van maken. “Die mensen gaan we allemaal bellen. Er wordt een praatje met ze gemaakt. We vertellen dat we ze missen en hopen op die manier de eenzaamheid wat te kunnen verminderen."

Wil je gebruik maken van de deeltaxi in West-Brabant, dan moet je reserveren via het callcenter in Tilburg. Melisa Akbas is één van de zes telefonisten die mag bellen met de klanten die niet meer met de taxi's gaan. “Ik bel dagelijks ongeveer tien klanten. Soms hou je een praatje van tien minuten. Maar sommige mensen hebben er meer behoefte aan, dan hang je vaak wel een half uur aan de lijn”, vertelt Melisa.

Ze merkt dat mensen erg blij zijn als ze belt. “We hebben een lijstje gekregen met wat standaardvragen, maar die is vaak niet eens nodig. Mensen vinden het zo fijn om met iemand te praten dat het allemaal heel erg vanzelf gaat.”

"Sommigen gingen naar de bingo, maar dat kan nu niet meer."

De mensen waar Melisa mee belt zijn vooral mensen die sinds het begin van de coronacrisis de deur niet meer uit zijn geweest. “Ze hebben vaak niet echt iemand en zitten alleen thuis. Sommigen gingen regelmatig naar de bingo, dat kan nu niet meer. Maar ik sprak ook een vrouw die zich goed kon vermaken. Ze had een iPad gekregen van haar kinderen en bleef zo met iedereen in contact.”

Het is een hele lijst met mensen die worden afgebeld. “Als mensen het heel fijn vinden dat we bellen, kunnen we ze in het vervolg nog een keer bellen”, vertelt Brouwers. Maar voor hoe lang het bedrijf dit nog blijft doen, is niet precies duidelijk. “Zolang er bijna geen ritten worden besteld en we personeel over hebben, kunnen we dit blijven doen.”