Hondje uit snikhete auto gered in Tilburg

De politie in Tilburg heeft dinsdagmiddag een hondje uit een snikhete auto gered. Volgens de melder zat het beestje al geruime tijd in de volle zon in de auto.

De ramen van de auto, die was geparkeerd aan het Edmond Meeliserf, stonden een paar centimeter open, schrijft de politie op Facebook. De hond kon daardoor snel worden bevrijd. De eigenaren waren een uur weggeweest en hadden hun auto in de schaduw gezet, maar even later stond hij in de volle zon.

Tegen de baasjes is een proces-verbaal opgemaakt.