Zwaargewonde bij steekpartij in Oss, man aangehouden

Bij een steekpartij aan het Merinohof in Oss is dinsdagavond een man zwaargewond geraakt. Hij werd bij de voordeur van een woning gevonden. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De man werd rond half elf neergestoken. Hij werd bij de deur gevonden met een steekwond. In de woning was nog een andere man. Hij is aangehouden.

Na de steekpartij werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.