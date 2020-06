Dronken snorfietser bezorgt agent een gekneusde knie in Eindhoven

De gekneusde knie van de agent (foto: Facebook Politie Eindhoven). vergroot

Een snorfietser die drank en drugs had gebruikt, heeft afgelopen weekend in Eindhoven een agent een gekneusde knie bezorgd. De snorfietser was het er niet mee eens dat hij werd aangehouden en schopte de agent hard tegen zijn knie. De politieman moest zich in het ziekenhuis laten behandelen en zit nu met een gekneusde knie thuis.

Ista van Galen Geschreven door

In de nacht van zaterdag op zondag zag de politie een snorfietser die heen en weer slingerde over de Koning Arthurlaan in Eindhoven. Hij bleek onder invloed van alcohol en drugs en werd aangehouden.

Achterop de snorfiets zat een vrouw die ook gedronken had. De politie wilde haar een rijverbod geven, maar ze wilde niet meewerken en weigerde zich te identificeren. Ook zij werd aangehouden.

Vol in het verzet

De man en de vrouw waren het niet eens met de aanhouding. “Zij gingen vol in het verzet waardoor wij ook geweld moesten gebruiken”, zo schrijft de politie op Facebook.

De bestuurder trapte de agent hard tegen zijn knie. Na een controle in het ziekenhuis bleek die zwaar gekneusd. Hij moet nu twee weken thuis herstellen.

“Het raakt ons altijd als dit soort dingen gebeuren. Waarom moeten wij de dupe worden van geweld als wij de wet handhaven en ons werk uitvoeren. Wij accepteren geen geweld tegen politieambtenaren of hulpverleners”, schrijft de politie bij de foto’s.

De agent heeft aangifte gedaan vanwege de mishandeling. De twee verdachten moeten zich volgende maand verantwoorden bij de rechter.

