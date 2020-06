Je in het zweet lopen om aandacht te vragen voor de reisbranche

De drie ondernemers gaan de uitdaging aan. vergroot

Vanaf september zijn ze eigenlijk al aan het werk voor dit vakantieseizoen maar door de coronacrisis verdienen de ondernemers in de reisbranche er geen rooie cent aan. Drie kleine zelfstandigen lopen deze week van Tilburg naar Den Haag om aandacht te vragen voor hun problemen. Woensdagmorgen vertrokken ze.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het is wel een beetje warm om te lopen, maar het onderwerp is te belangrijk, Terry van den Berg uit Tilburg, Bram Beurskens uit Venlo en Jeroen 't Hart uit Groningen vertrokken 's morgens om elf uur. Petje op, actieshirt aan, water mee en lopen maar.

Terry legt uit waarom ze de helse tocht gaan maken: "We hebben twee keer zoveel werk als normaal gehad, maar 200 % meer werk. We hebben de hele coronacrisis doorgewerkt, maar niemand betaalt ons."

"We zijn gelukkig heel zuinig geweest, dus we kunnen het nog redden."

Ook de compensatieregelingen van de overheid komen niet bij deze groep ondernemers terecht. Terry: "De meesten van ons zijn zelfstandige ondernemers zonder personeel. Die kunnen alleen gebruik maken van de bijstandsregeling. Alle andere regelingen gelden niet voor ons."

Hij gaat verder: "Wij hebben ook zoveel kosten die we niet vergoed krijgen. Huisjes in Italië die geannuleerd worden, maar die wel betaald moeten worden. Wij zijn wel verplicht onze klanten terug te betalen." Hij schat zijn verlies aan inkomsten op 100.000 euro. We zijn gelukkig heel zuinig geweest, dus we kunnen het nog redden."

"Reizen wordt wat exclusiever en groener. Daar kunnen wij nog op inspelen."

Ruim een maand geleden zijn de wandelende reisondernemers een petitie begonnen die inmiddels ruim 7000 keer is ondertekend. Terry hoopt de usb-stick met handtekeningen vrijdag bij aankomst in Den Haag aan te bieden aan de staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. "We vragen haar om voor het zomerreces alsjeblieft aandacht te besteden aan de zaak van de reisondernemers."

De nabije toekomst ziet er niet erg rooskleurig uit voor de ondernemers in de reisbranche. Ik denk dat we het komende jaar zo'n 15 procent van de omzet gaan draaien. We denken als kleine ondernemers wel een rol te kunnen spelen in de nieuwe manier van vakantie vieren. Het worden niet meer de hele massale reizen naar het zuiden, maar reizen wordt wat exclusiever en groener. Daar kunnen wij nog op inspelen.

De drie wandelaars hebben hun route iets aangepast vanwege de hitte. Ze nemen een paar stukjes de boot, die voor wat verkoeling moet zorgen.