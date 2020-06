Samen de zomer door: geen Spaanse costa's of Franse riviera's maar in ons mooie Brabant

Samen de zomer door. vergroot

Deze zomer is anders dan alle andere zomers. Geen zorgen, want de zon schijnt nog even vaak als in voorgaande jaren. Het is weer gezellig en samen maken we het er beste van. Maar wel op anderhalve meter afstand. Dit jaar waarschijnlijk geen Spaanse costa's of Franse riviera's als vakantiebestemming, maar in de meeste gevallen ons eigen mooie Brabant.

Vanaf maandag 29 juni gaat Omroep Brabant op zoek naar Brabanders die dit jaar in eigen provincie vakantievieren. Elke dag om kwart voor zes zie je op Omroep Brabant-tv hoe Brabant samen deze zomer doorkomt.

Opklaren

Samen de zomer door is een kleurrijk programma. Heeft het geregend, dan klaart je vakantiehumeur vanzelf weer op. Zo is er ruim aandacht voor prachtige beelden van de Brabantse natuur. Op zoek naar een goede natuurtip? Kijk dan zeker naar de onderdelen Op Pad en Mooi Brabant.

Maar Brabant viert ook vakantie op en rond het water. Wie varen er rond, waarom en waar gaan zij voor anker? Uiteraard maken we ook een rondje langs enkele Brabantse campings.

De groeten uit ...

Verder is er in het programma aandacht voor kunst op onverwachte plekken, zijn er interviews met bijzondere Brabanders en komt er ook een aap bij de dokter. En blijf je dit jaar thuis met de vakantie? Laat provinciegenoten meegenieten van je vakantie in de eigen Hintergarten (achtertuin). Oh ja, je krijgt elke dag ook nog de groeten uit de Veestraat in Tilburg!

Coronavirus

Uiteraard staan we in het programma ook stil bij Brabanders die dit voorjaar zijn overleden als gevolg van het coronavirus. Elke week is er een portret in het onderdeel 'Ze worden gemist'

'Samen de zomer door' is elke dag te zien om 17.45 uur. De uitzending wordt daarna elke uur herhaald. De eerste aflevering is maandag 29 juni. Op vrijdag 31 juli is de laatste uitzending.