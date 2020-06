30 kilo drugs en 45.000 euro gevonden, zeven mensen aangehouden

De recherche heeft dinsdag zeven mannen opgepakt in een al langer lopend drugsonderzoek. Er werd meer dan 30 kilo synthetische drugs en 45.000 euro gevonden op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. De verdachten zijn 23 tot 58 jaar oud en komen uit onder meer Tilburg en Uden.

Het zevental kwam in beeld nadat er eind maart in Waalwijk apparatuur werd gevonden om tabletten te maken. Daar werden meer dan 5000 xtc-pillen per uur gedraaid. Ook werden er verschillende stempels, kleurmiddel en cellulose gevonden. Goed voor honderdduizenden pillen.