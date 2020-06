Wie mag naar binnen? PSV, Willem II en NAC wachten zware keuzes

Vanaf 1 juli mag er weer publiek bij voetbalwedstrijden, maakte het kabinet woensdagavond bekend. De clubs moeten zich wel aan strikte voorwaarden houden. Zo moet iedereen zich overal in het stadion aan de anderhalvemeter-maatregel houden.

Grofweg zal bij de start van de Eredivisie in september één op de drie stoeltjes in een voetbalstadion bezet mogen zijn, of de regels moeten deze zomer nog verder versoepeld worden. Alle clubs hebben bij de verkoop van seizoenkaarten voor komend seizoen coronavoorwaarden ingebouwd. Hoe de keuzes voor de toegang gaan uitpakken is nu nog een groot raadsel.