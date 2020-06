Steekpartij Oss: dader en slachtoffer zijn bekenden van elkaar

Foto: SQ Vision. vergroot

Het onderzoek naar de steekpartij aan het Merinohof in Oss is in volle gang. Slachtoffer en dader zijn bekenden van elkaar, zo meldt de politie. Er worden getuigen gezocht.

Het 46-jarige slachtoffer werd dinsdagavond rond halfelf neergestoken. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De 53-jarige verdachte zit nog vast.

